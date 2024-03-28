Павлов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Иван
Мать: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Зоя
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Рождение ребёнка
Около 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Зоя
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Зоя
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Прибытково, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область