Павлов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Иван

Мать: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Зоя

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Зоя

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Зоя

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Прибытково, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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