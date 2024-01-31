Шевченко (Халикова) Мария Галимовна
Место рождения
Дата рождения10.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1979
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Никита
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Светлана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.09.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевченко Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
07.10.2002
Дочь: Шевченко Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Шевченко Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
03.03.2008
Дочь: Шевченко Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Шевченко Сергей Николаевич