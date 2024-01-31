Шевченко (Халикова) Мария Галимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Халикова) Мария Галимовна

Место рождения

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

10.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1979

Отец: Халиков Галим Мирсаидович

Мать: Халикова (Сапрыгина) Ольга Николаевна

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Никита

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.09.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевченко Сергей Николаевич

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
07.10.2002

Дочь: Шевченко Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Шевченко Сергей Николаевич

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
03.03.2008

Дочь: Шевченко Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Шевченко Сергей Николаевич

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край

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