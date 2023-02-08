Павлова (Филатова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Василий
Рождение ребёнка
09.09.1947
Дочь: (Павлова) Наталья
Отец ребёнка: Павлов Василий
Рождение ребёнка
28.10.1957
Сын: Павлов Михаил
Отец ребёнка: Павлов Василий
Москва, город федерального значения Москва