Павлова (Филатова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова (Филатова) Зинаида

Павлова (Филатова) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Василий

Рождение ребёнка
09.09.1947

Дочь: (Павлова) Наталья

Отец ребёнка: Павлов Василий

Рождение ребёнка
28.10.1957

Сын: Павлов Михаил

Отец ребёнка: Павлов Василий

Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.