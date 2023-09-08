Посохов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посохов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посохов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посохов Логин Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посохов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810

Сын: Посохов Илья Михайлович

Мать ребёнка: не указана

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