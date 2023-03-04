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Лукин Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Лукин Егор

Мать: Лукина Прасковья Филипповна

Бракосочетание
10.09.1895

Жена: Лукина Евдокия Прокофьевна

Рождение ребёнка
Около 01.11.1896

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Прокофьевна

Рождение ребёнка
12.12.1898

Сын: Лукин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Прокофьевна

Рождение ребёнка
09.06.1901

Сын: Лукин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Прокофьевна

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1903

Сын: Лукин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Прокофьевна

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1905

Сын: Лукин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Прокофьевна

Рождение ребёнка
08.04.1912

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Прокофьевна

Рождение ребёнка
11.02.1914

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Прокофьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Смерть
Неизвестно
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