Лукин Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Лукин Егор
Бракосочетание
10.09.1895
Рождение ребёнка
Около 01.11.1896
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Прокофьевна
Рождение ребёнка
12.12.1898
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Прокофьевна
Рождение ребёнка
09.06.1901
Сын: Лукин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Прокофьевна
Рождение ребёнка
14.05.1903
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Прокофьевна
Рождение ребёнка
01.08.1905
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Прокофьевна
Рождение ребёнка
08.04.1912
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Прокофьевна
Рождение ребёнка
11.02.1914
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Прокофьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Смерть
Неизвестно