Гусякова (Денисова) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения29.07.1913
Дата смерти07.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1913
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1937
Дочь: Быкова Лилия Федорова
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Менжинское, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.04.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1947
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
07.07.1980