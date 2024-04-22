Гусякова (Денисова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусякова (Денисова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

29.07.1913

Дата смерти

07.07.1980

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

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Дети

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1937 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1913

Отец: Денисов Дмитрий Степанович

Мать: Денисова Феодосия Георгиева

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1937

Дочь: Быкова Лилия Федорова

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Менжинское, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
1947

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
07.07.1980
Ишим, город Ишим, Тюменская область
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