Щипкова Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩипкова Татьяна Тимофеевна

Щипкова Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1873

Сын: Щипков Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Щипков Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
25.05.1876

Сын: Щипков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Щипков Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
02.07.1877

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Щипков Федор Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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