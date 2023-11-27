Щипкова Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1873
Сын: Щипков Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Щипков Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
25.05.1876
Отец ребёнка: Щипков Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
02.07.1877
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Щипков Федор Матвеевич
Смерть
Неизвестно