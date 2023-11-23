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Ковтун Григорий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1961

Отец: Ковтун Владимир Терентьевич

Мать: Тамара Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ковтун (Панченко)) Лада Михайловна

Рождение ребёнка
13.06.1988

Сын: Ковтун Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: (Ковтун (Панченко)) Лада Михайловна

Рождение ребёнка
28.12.1992

Дочь: (Ковтун (Ковтун)) Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: (Ковтун (Панченко)) Лада Михайловна

Смерть
Неизвестно

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