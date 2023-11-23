Ковтун Григорий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1961
Отец: Ковтун Владимир Терентьевич
Мать: Тамара Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1988
Сын: Ковтун Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: (Ковтун (Панченко)) Лада Михайловна
Рождение ребёнка
28.12.1992
Дочь: (Ковтун (Ковтун)) Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: (Ковтун (Панченко)) Лада Михайловна
Смерть
Неизвестно