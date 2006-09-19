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Гатауллин Анас Асатович

Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

24.12.1951

Дата смерти

19.09.2006

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1951

Отец: Гатауллин Асатулла Насибуллович

Мать: Гатауллина Галиябану Исхаковна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.02.1979

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.09.2006
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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