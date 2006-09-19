Гатауллин Анас Асатович
Место рождения
Дата рождения24.12.1951
Дата смерти19.09.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1951
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
13.02.1979
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.09.2006