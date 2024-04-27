Kihho Hann 03.07.1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kihho Hann

Место рождения

Kihhu

Дата рождения

03.07.1816

Дата смерти

08.05.1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Kihhu
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1842

Дочь: Raudsep (Kihho) Sohvi (A) Gr.

Мать ребёнка: Kihho (Vink) Liis Gr.

Kihhu
Рождение ребёнка
01.08.1845

Дочь: Luik (Kihho) Maria (Mari)

Мать ребёнка: Kihho (Vink) Liis Gr.

Kihhu
Смерть
08.05.1846
Worri

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