Kihho Hann
Место рожденияKihhu
Дата рождения03.07.1816
Дата смерти08.05.1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Kihhu
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1842
Дочь: Raudsep (Kihho) Sohvi (A) Gr.
Мать ребёнка: Kihho (Vink) Liis Gr.
Kihhu
Рождение ребёнка
01.08.1845
Дочь: Luik (Kihho) Maria (Mari)
Мать ребёнка: Kihho (Vink) Liis Gr.
Kihhu
Смерть
08.05.1846
Worri