Борисова Шибчева Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Шибчева Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1949

Дата смерти

16.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1949

Отец: Шибчев Михаил Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Эдуард Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.02.1978

Дочь: Тютенкова Борисова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Борисов Виктор Александрович

Смерть
16.04.2020

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