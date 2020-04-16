Борисова Шибчева Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1949
Дата смерти16.04.2020
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1949
Отец: Шибчев Михаил Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Эдуард Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.02.1978
Дочь: Тютенкова Борисова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Борисов Виктор Александрович
Смерть
16.04.2020