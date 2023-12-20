Савельев Сергей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельев Сергей Максимович

Савельев Сергей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савельев Максим Максимович

Мать: Савельева (Мамонтова) Евфимия Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Савельева (Мамонтова) Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бяхова (Савельева) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Савельева (Мамонтова) Надежда Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева (Мамонтова) Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
10.07.1911

Сын: Савельев Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Савельева (Мамонтова) Надежда Федоровна

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.03.1919

Сын: Савельев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Савельева (Мамонтова) Надежда Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.