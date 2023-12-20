Савельев Сергей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Савельева (Мамонтова) Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бяхова (Савельева) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Савельева (Мамонтова) Надежда Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1911
Мать ребёнка: Савельева (Мамонтова) Надежда Федоровна
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.03.1919
Мать ребёнка: Савельева (Мамонтова) Надежда Федоровна
Смерть
Неизвестно