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Долбилова Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Долбилова) Федотья Андреевна

Отец ребёнка: Долбилов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Долбилов Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Долбилов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: (Долбилова) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Долбилов Андрей Иванович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 03.08.1867

Сын: Долбилов Михей Андреевич

Отец ребёнка: Долбилов Андрей Иванович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1873

Дочь: Усатова (Долбилова) Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Долбилов Андрей Иванович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1877

Дочь: (Долбилова) Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Долбилов Андрей Иванович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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