Долбилова Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Долбилова) Федотья Андреевна
Отец ребёнка: Долбилов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Долбилов Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Долбилов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: (Долбилова) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Долбилов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 03.08.1867
Отец ребёнка: Долбилов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около ?.06.1873
Дочь: Усатова (Долбилова) Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Долбилов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1877
Дочь: (Долбилова) Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Долбилов Андрей Иванович