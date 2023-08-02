Краснов Виктор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
С 1962 по 1977
Жена: скрыто настройками приватности
Мирный, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
26.05.1966
Дочь: Рымашевская Ольга
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
26.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Развод
1977
Жена: скрыто настройками приватности
Преображенское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Неизвестно