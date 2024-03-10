Кузнецов Ефим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Григорий
Мать: Кузнецова Н
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Степанова Парасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Кузнецова Поля
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Кузнецов Василий Ефимович
Мать ребёнка: Кузнецова Поля
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Кузнецов Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Кузнецова Поля
Смерть
Неизвестно