Кузнецов Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Ефим Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Григорий

Мать: Кузнецова Н

Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Степанова Парасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Кузнецова Поля

Моисеевка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Кузнецов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Кузнецова Поля

Моисеевка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Кузнецов Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Кузнецова Поля

Моисеевка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
Моисеевка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
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