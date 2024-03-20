Рубанова (Копылова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубанова (Копылова) Наталья Викторовна

Рубанова (Копылова) Наталья Викторовна

avatar

Место рождения

Новосибирск, Россия

Дата рождения

05.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1974

Отец: Копылов Виктор Викторович

Мать: Копылова Татьяна

Новосибирск, Россия
Бракосочетание
24.04.1998

Муж: Рубанов Владимир Николаевич

Новосибирск, Россия. Центральный Дворец Бракосочетаний
Рождение ребёнка
08.02.1999

Сын: Рубанов Илья Владимирович

Отец ребёнка: Рубанов Владимир Николаевич

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
11.11.2002

Сын: Рубанов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Рубанов Владимир Николаевич

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
18.12.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Владимир Николаевич

Новосибирск, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close