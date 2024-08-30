Ступина (Накропина) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина (Накропина) Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Накропин Алексей Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Ступина) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Ступин Петр Андреевич

Бракосочетание
20.01.1857

Муж: Ступин Петр Андреевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.10.1861

Сын: Ступин Александр Петрович

Отец ребёнка: Ступин Петр Андреевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Ступин Василий Петрович

Отец ребёнка: Ступин Петр Андреевич

Рождение ребёнка
16.08.1864

Сын: Ступин Николай Петрович

Отец ребёнка: Ступин Петр Андреевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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