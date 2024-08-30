Ступина (Накропина) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Накропин Алексей Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Ступина) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Ступин Петр Андреевич
Бракосочетание
20.01.1857
Рождение ребёнка
26.10.1861
Сын: Ступин Александр Петрович
Отец ребёнка: Ступин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Ступин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
16.08.1864
Отец ребёнка: Ступин Петр Андреевич