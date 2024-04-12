Миронов Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения28.12.1909
Дата смерти29.06.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
28.12.1909
Отец: Миронов Павел Алексеевич
Мать: Миронова Анна Федоровна
Крещение
30.12.1909 ст.
Источник: ОГАЧО И-226 Оп 4 Д 486 лист 324 об-325 В - Н-Уф. завода крестьянский сын Петр Алексеевич Хромушкин и того же завода крестьянская жена Евдокия Даниловна Березинова
Рождение ребёнка
19.01.1937
Мать ребёнка: Игошина Зоя Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.08.1947
Сын: Миронов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Игошина Ольга Афанасьевна
Бракосочетание
09.08.1947
Рождение ребёнка
Вычислено 1950
Сын: Миронов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Игошина Ольга Афанасьевна
Смерть
29.06.1994