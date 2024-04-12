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Миронов Василий Павлович

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Место рождения

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

28.12.1909

Дата смерти

29.06.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1909

Отец: Миронов Павел Алексеевич

Мать: Миронова Анна Федоровна

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Крещение
30.12.1909 ст.
Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Источник: ОГАЧО И-226 Оп 4 Д 486 лист 324 об-325 В - Н-Уф. завода крестьянский сын Петр Алексеевич Хромушкин и того же завода крестьянская жена Евдокия Даниловна Березинова
Рождение ребёнка
19.01.1937

Сын: Миронов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Игошина Зоя Афанасьевна

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
01.08.1947

Сын: Миронов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Игошина Ольга Афанасьевна

Бракосочетание
09.08.1947

Жена: Игошина Ольга Афанасьевна

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1950

Сын: Миронов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Игошина Ольга Афанасьевна

Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
29.06.1994
Березники, город Березники, Пермский край
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