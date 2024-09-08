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Давыдов Виктор Васильевич

Место рождения

Пермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)

Дата рождения

14.09.1905

Дата смерти

07.06.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1905

Отец: Давыдов Василий Иванович

Мать: (Механошина) Наталья Матвеевна

Родители: Александровского завода мастеровой Василий Иоаннов Давыдов и законная жена его Наталья Матфиева, оба православные | Восприемники: Александровского завода мастеровой Иоанн Прокопьев Механошин
Крещение
18.09.1905
Смерть
07.06.1909
Александровского завода мастерового Василия Иоаннова Давыдова умер сын Виктор, 4 года

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