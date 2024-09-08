Давыдов Виктор Васильевич
Место рожденияПермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)
Дата рождения14.09.1905
Дата смерти07.06.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1905
Родители: Александровского завода мастеровой Василий Иоаннов Давыдов и законная жена его Наталья Матфиева, оба православные | Восприемники: Александровского завода мастеровой Иоанн Прокопьев Механошин
Крещение
18.09.1905
Смерть
07.06.1909
Александровского завода мастерового Василия Иоаннова Давыдова умер сын Виктор, 4 года