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Аулов Сергей Иванович

Место рождения

Село Верх-Кучук Шелаболихинский район Алтайский край

Дата рождения

10.02.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Аулова Александра Сергеевна

Село Верх-Кучук Шелаболихинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
11.03.1980

Сын: Аулов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Аулова Наталья Владимировна

Город Барнаул Алтайский край
Рождение ребёнка
13.01.1982

Сын: Аулов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Аулова Наталья Владимировна

Город Барнаул Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аулова Наталья Владимировна

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