Аулов Сергей Иванович
Место рожденияСело Верх-Кучук Шелаболихинский район Алтайский край
Дата рождения10.02.1957
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Село Верх-Кучук Шелаболихинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
11.03.1980
Мать ребёнка: Аулова Наталья Владимировна
Город Барнаул Алтайский край
Рождение ребёнка
13.01.1982
Мать ребёнка: Аулова Наталья Владимировна
Город Барнаул Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно