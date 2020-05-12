(Клычкова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1948
Дата смерти12.05.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казунин Олег Иванович
Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казунин Олег Иванович
Смерть
12.05.2020