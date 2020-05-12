(Клычкова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клычкова) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1948

Дата смерти

12.05.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казунин Олег Иванович

Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казунин Олег Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.05.2020
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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