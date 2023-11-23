Восторгов Иоанн Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
?.01.1863
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Восторгова) Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Восторгова (Невская) Татиана Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
30.01.1867
Сын: Восторгов Иоанн Иоаннович
Мать ребёнка: Восторгова (Невская) Татиана Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Восторгов Николай Иоаннов
Мать ребёнка: Восторгова (Невская) Татиана Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Восторгов Александр Иоаннов
Мать ребёнка: Восторгова (Невская) Татиана Ксенофонтовна
Смерть
Неизвестно