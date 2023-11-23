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Восторгов Иоанн Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Восторгов Александр Васильев

Мать: Восторгова (Введенская) Евлампия Семёнова

Бракосочетание
?.01.1863

Жена: Восторгова (Невская) Татиана Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Восторгова) Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Восторгова (Невская) Татиана Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
30.01.1867

Сын: Восторгов Иоанн Иоаннович

Мать ребёнка: Восторгова (Невская) Татиана Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Восторгов Николай Иоаннов

Мать ребёнка: Восторгова (Невская) Татиана Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Восторгов Александр Иоаннов

Мать ребёнка: Восторгова (Невская) Татиана Ксенофонтовна

Смерть
Неизвестно

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