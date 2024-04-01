(Opheim) Eli Uppheim Larsdatter
Место рожденияNorway
Дата рождения1731
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1754
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Hovda) Giertrud Johannesdtr
Отец ребёнка: Hovda Johannes Hovde Steffason
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Hovda (Hovda) Marta Johannesdtr
Отец ребёнка: Hovda Johannes Hovde Steffason
Смерть
1794