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(Opheim) Eli Uppheim Larsdatter

Место рождения

Norway

Дата рождения

1731

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1754

Муж: Hovda Johannes Hovde Steffason

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Hovda) Giertrud Johannesdtr

Отец ребёнка: Hovda Johannes Hovde Steffason

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Hovda (Hovda) Marta Johannesdtr

Отец ребёнка: Hovda Johannes Hovde Steffason

Смерть
1794

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