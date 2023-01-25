Куликова Дарья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Дарья Терентьевна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлина Афанасия Ивановна

Отец ребёнка: Юлин Иван Васильевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлин Семён Иванович

Отец ребёнка: Юлин Иван Васильевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юлин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Юлина Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Юлин Иван Васильевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Сын: Юлин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Юлин Иван Васильевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Юлина Полина Ивановна

Отец ребёнка: Юлин Иван Васильевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1915

Сын: Юлин Еремей Иванович

Отец ребёнка: Юлин Иван Васильевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1915

Сын: Юлин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Юлин Иван Васильевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1920

Сын: Юлин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Юлин Иван Васильевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924

Сын: Юлин Иван Иванович

Отец ребёнка: Юлин Иван Васильевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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