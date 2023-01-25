Куликова Дарья Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлина Афанасия Ивановна
Отец ребёнка: Юлин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлин Семён Иванович
Отец ребёнка: Юлин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юлин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Юлина Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Юлин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Юлин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Юлина Полина Ивановна
Отец ребёнка: Юлин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Юлин Еремей Иванович
Отец ребёнка: Юлин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
12.04.1915
Отец ребёнка: Юлин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1920
Сын: Юлин Михаил Иванович
Отец ребёнка: Юлин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Юлин Иван Иванович
Отец ребёнка: Юлин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно