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Игнатий Алексеевич

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1738

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Алексей

Мать: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1769

Сын: Кузьма Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1776

Сын: Тимофей Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1780 и 1783

Сын: Леонтий Левотий Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1811

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