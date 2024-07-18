Игнатий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Кузьма Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Тимофей Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1783
Сын: Леонтий Левотий Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1811