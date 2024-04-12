Султанова (Хаернесова) Назибэ Хайернесовна
Место рождения
Дата рождения16.01.1926
Дата смерти10.05.1992
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1926
Отец: Хэйернесов Суфиев Хайернас Хузинович
Рождение ребёнка
15.07.1950
Дочь: Грунина Зифина Садртдиновна
Отец ребёнка: Султанов Садертдин Хузинович
Рождение ребёнка
15.10.1952
Сын: Султанов Фанус Садртдинович
Отец ребёнка: Султанов Садертдин Хузинович
Рождение ребёнка
12.04.1955
Дочь: Подъякова Назия Садртдиновна
Отец ребёнка: Султанов Садертдин Хузинович
Тульгузбаш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахольчук Физалия Садртдиновна
Отец ребёнка: Султанов Садертдин Хузинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Султанова Галина Садртдиновна
Отец ребёнка: Султанов Садертдин Хузинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Фардус Садртдинович
Отец ребёнка: Султанов Садертдин Хузинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Федарис Садртдинович
Отец ребёнка: Султанов Садертдин Хузинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Султанова Федара Садртдиновна
Отец ребёнка: Султанов Садертдин Хузинович
Смерть
10.05.1992