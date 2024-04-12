Султанова (Хаернесова) Назибэ Хайернесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанова (Хаернесова) Назибэ Хайернесовна

Место рождения

Старый Шардак, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.01.1926

Дата смерти

10.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1926

Отец: Хэйернесов Суфиев Хайернас Хузинович

Мать: не указана

Старый Шардак, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1950

Дочь: Грунина Зифина Садртдиновна

Отец ребёнка: Султанов Садертдин Хузинович

Рождение ребёнка
15.10.1952

Сын: Султанов Фанус Садртдинович

Отец ребёнка: Султанов Садертдин Хузинович

Рождение ребёнка
12.04.1955

Дочь: Подъякова Назия Садртдиновна

Отец ребёнка: Султанов Садертдин Хузинович

Тульгузбаш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахольчук Физалия Садртдиновна

Отец ребёнка: Султанов Садертдин Хузинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Султанова Галина Садртдиновна

Отец ребёнка: Султанов Садертдин Хузинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанов Садертдин Хузинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Фардус Садртдинович

Отец ребёнка: Султанов Садертдин Хузинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Федарис Садртдинович

Отец ребёнка: Султанов Садертдин Хузинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Султанова Федара Садртдиновна

Отец ребёнка: Султанов Садертдин Хузинович

Смерть
10.05.1992
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