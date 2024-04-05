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Протасьева Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1800

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Маркова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Протасьев Фёдор Михайлович

Бракосочетание
До 1775

Муж: Протасьев Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 02.06.1777 ст.

Дочь: Енгалычева Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Протасьев Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Протасьев Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Протасьев Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Протасьева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Протасьев Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Протасьев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Протасьев Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Протасьев Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Протасьев Фёдор Михайлович

Упоминание
1790
Москва, город федерального значения Москва
Дом 10. 122. надворный советник Федор Михайлович Протасьев 45 лет (ок. 1745 г.р.) 120. супруга его Анна Васильевна 40 лет (ок. 1750 г.р.) Дети их девицы: 121. Александра Фёдоровна 15 лет (ок. 1775 г.р... Показать все
Упоминание
1800
Москва, город федерального значения Москва
9. Дом Потасьева 98. надворный советник Фёдор Михайлович Протасьев 63 лет (ок. 1737 г.р.) 102. жена его Анна Васильева 48 лет (ок. 1752 г.р.) Дети их: 99. Михайла 21 года (ок. 1779 г.р.) 100. Николай ... Показать все
Смерть
После 1800
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