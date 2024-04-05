Протасьева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиПосле 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Маркова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Протасьев Фёдор Михайлович
Бракосочетание
До 1775
Рождение ребёнка
Вычислено 02.06.1777 ст.
Дочь: Енгалычева Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Протасьев Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Протасьев Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Протасьев Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Протасьева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Протасьев Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Протасьев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Протасьев Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Протасьев Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Протасьев Фёдор Михайлович
Упоминание
1790
Дом 10. 122. надворный советник Федор Михайлович Протасьев 45 лет (ок. 1745 г.р.) 120. супруга его Анна Васильевна 40 лет (ок. 1750 г.р.) Дети их девицы: 121. Александра Фёдоровна 15 лет (ок. 1775 г.р... Показать все
Упоминание
1800
9. Дом Потасьева 98. надворный советник Фёдор Михайлович Протасьев 63 лет (ок. 1737 г.р.) 102. жена его Анна Васильева 48 лет (ок. 1752 г.р.) Дети их: 99. Михайла 21 года (ок. 1779 г.р.) 100. Николай ... Показать все
Смерть
После 1800