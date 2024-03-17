Мясоедова Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1904
Дата смерти01.11.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1923
Дочь: Дерюгина (Мясоедова) Пелагея Константиновна
Отец ребёнка: Мясоедов Константин Ильич
Рождение ребёнка
12.12.1925
Дочь: Старых (Мясоедова) Александра Константиновна
Отец ребёнка: Мясоедов Константин Ильич
Рождение ребёнка
28.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мясоедов Константин Ильич
Рождение ребёнка
04.06.1930
Дочь: Дидун (Мясоедова) Мария Константиновна
Отец ребёнка: Мясоедов Константин Ильич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Мясоедова Нюра Константиновна
Отец ребёнка: Мясоедов Константин Ильич
Рождение ребёнка
16.11.1938
Сын: Мясоедов Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Мясоедов Константин Ильич
Смерть
01.11.1988