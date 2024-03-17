Мясоедова Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМясоедова Анастасия Николаевна

Мясоедова Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1904

Дата смерти

01.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1923

Дочь: Дерюгина (Мясоедова) Пелагея Константиновна

Отец ребёнка: Мясоедов Константин Ильич

Рождение ребёнка
12.12.1925

Дочь: Старых (Мясоедова) Александра Константиновна

Отец ребёнка: Мясоедов Константин Ильич

Рождение ребёнка
28.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мясоедов Константин Ильич

Рождение ребёнка
04.06.1930

Дочь: Дидун (Мясоедова) Мария Константиновна

Отец ребёнка: Мясоедов Константин Ильич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Мясоедова Нюра Константиновна

Отец ребёнка: Мясоедов Константин Ильич

Рождение ребёнка
16.11.1938

Сын: Мясоедов Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Мясоедов Константин Ильич

Смерть
01.11.1988

Мы используем куки для улучшения работы сайта.