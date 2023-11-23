Прокофий Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Оносова Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1750
Сын: Николай Прокофьев
Мать ребёнка: Екатерина Петрова
Смерть
Неизвестно