Прокофий Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофий Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Оносова Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1750

Сын: Николай Прокофьев

Мать ребёнка: Екатерина Петрова

Смерть
Неизвестно

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