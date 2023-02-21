Кондратичев Пётр Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратичев Пётр Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1910

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Феодосия Николаевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Вира (?) Петровна

Мать ребёнка: Феодосия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратичев Прокопий Петрович

Мать ребёнка: Феодосия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратичев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Феодосия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Петровна

Мать ребёнка: Феодосия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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