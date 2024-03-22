Лапшина (Медведева) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Медведева) Александра Дмитриевна

Место рождения

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

02.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Медведев Дмитрий Артемьевич

Мать: Медведева Анна Фоминишна

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.05.1924

Дочь: Дерябина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Лапшин Александр Иванович

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Лапшин Иван Александрович

Отец ребёнка: Лапшин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Лапшин Николай Александрович

Отец ребёнка: Лапшин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Лапшин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Лапшин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Александр Иванович

Смерть
02.10.1983
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