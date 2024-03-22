Лапшина (Медведева) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти02.10.1983
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
25.05.1924
Дочь: Дерябина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Лапшин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Лапшин Иван Александрович
Отец ребёнка: Лапшин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Лапшин Николай Александрович
Отец ребёнка: Лапшин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Лапшин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Лапшин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.1983