Рубцов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рубцов Александр Васильевич

Мать: Рубцова Раиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Анна Юрьевна

Рождение ребёнка
20.02.2009

Дочь: Рубцова Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Рубцова Анна Юрьевна

Рождение ребёнка
06.08.2013

Дочь: Рубцова Марина Андреевна

Мать ребёнка: Рубцова Анна Юрьевна

Рождение ребёнка
05.12.2023

Сын: Рубцов Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Рубцова Анна Юрьевна

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