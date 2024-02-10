Рубцов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубцова Анна Юрьевна
Рождение ребёнка
20.02.2009
Дочь: Рубцова Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Рубцова Анна Юрьевна
Рождение ребёнка
06.08.2013
Дочь: Рубцова Марина Андреевна
Мать ребёнка: Рубцова Анна Юрьевна
Рождение ребёнка
05.12.2023
Мать ребёнка: Рубцова Анна Юрьевна