Малышева (Светличная) Юлия Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Светличная) Юлия Владиславовна

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Место рождения

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Дата рождения

03.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

РО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1994

Отец: Светличный Владислав Александрович

Мать: Светличная Ирина Николаевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
09.07.2010

Дочь: Харламова Диана Антоновна

Отец ребёнка: Харламов Алексей Михайлович

Вилючинск, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край
Рождение ребёнка
16.12.2014

Дочь: Харламова Вероника Антоновна

Отец ребёнка: Харламов Алексей Михайлович

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харламов Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Антон Сегреевич

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