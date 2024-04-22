Малышева (Светличная) Юлия Владиславовна
Место рождения
Дата рождения03.06.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1994
Рождение ребёнка
09.07.2010
Дочь: Харламова Диана Антоновна
Отец ребёнка: Харламов Алексей Михайлович
Вилючинск, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край
Рождение ребёнка
16.12.2014
Дочь: Харламова Вероника Антоновна
Отец ребёнка: Харламов Алексей Михайлович
Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно