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Морева Татьяна Федоровна
Морева Татьяна Федоровна
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Место рождения
Болгары
, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
?.01.1906 ст.
Дата смерти
?.05.1985
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Болгары
, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.05.1985
Самара
, Самара, Самарская область
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