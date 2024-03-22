Морева Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морева Татьяна Федоровна

Место рождения

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

?.01.1906 ст.

Дата смерти

?.05.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
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Место
Комментарий
Рождение
?.01.1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.05.1985
Самара, Самара, Самарская область
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