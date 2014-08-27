Бондин Александр Васильевич
Место рожденияПензенская область, г. Кузнецк
Дата рождения17.12.1946
Дата смерти27.08.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1946
Отец: Бондин Василий Федорович
Мать: Бондина Вера Яковлевна
Пензенская область, г. Кузнецк
Бракосочетание
04.12.1970
Жена: Бондина Нина Леонидовна
Пензенская область, г. Кузнецк
Рождение ребёнка
19.10.1971
Дочь: Бондина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Бондина Нина Леонидовна
Пензенская область, г. Кузнецк
Рождение ребёнка
19.08.1978
Сын: Бондин Василий Александрович
Мать ребёнка: Бондина Нина Леонидовна
Самарская область, г. Тольятти
Смерть
27.08.2014
Самарская область, г. Тольятти