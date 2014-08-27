Бондин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондин Александр Васильевич

Бондин Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Пензенская область, г. Кузнецк

Дата рождения

17.12.1946

Дата смерти

27.08.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1946

Отец: Бондин Василий Федорович

Мать: Бондина Вера Яковлевна

Пензенская область, г. Кузнецк
Бракосочетание
04.12.1970

Жена: Бондина Нина Леонидовна

Пензенская область, г. Кузнецк
Рождение ребёнка
19.10.1971

Дочь: Бондина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Бондина Нина Леонидовна

Пензенская область, г. Кузнецк
Рождение ребёнка
19.08.1978

Сын: Бондин Василий Александрович

Мать ребёнка: Бондина Нина Леонидовна

Самарская область, г. Тольятти
Смерть
27.08.2014
Самарская область, г. Тольятти
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close