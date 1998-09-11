Емельянова (Голунова) Нина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1937
Дата смерти11.09.1998
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1937
Рождение ребёнка
26.11.1958
Дочь: Герасимова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Тягунов Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
03.07.1966
Дочь: Тягунова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Тягунов Виктор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1998