Емельянова (Голунова) Нина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Голунова) Нина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1937

Дата смерти

11.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1937

Отец: Голунов Егор Васильевич

Мать: Голунова Глекерия Михайловна

Рождение ребёнка
26.11.1958

Дочь: Герасимова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Тягунов Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
03.07.1966

Дочь: Тягунова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Тягунов Виктор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тягунов Виктор Григорьевич

Смерть
11.09.1998
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