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Федоров Лупп Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1850

Отец: Федоров Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.01.1870

Сын: Федоров Александр Луппов

Мать ребёнка: Федорова Пелагия Андреева

Рождение ребёнка
Около 01.01.1880

Сын: Федоров Косьма Луппов

Мать ребёнка: Федорова Пелагия Андреева

Рождение ребёнка
15.09.1883

Сын: Федоров Захар Луппов

Мать ребёнка: Федорова Пелагия Андреева

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 01.01.1885

Дочь: Борисова Агафья Луппова

Мать ребёнка: Федорова Пелагия Андреева

Рождение ребёнка
24.09.1888

Дочь: Черных Любовь Луппова

Мать ребёнка: Федорова Пелагия Андреева

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 01.01.1890

Дочь: Анна Луппова

Мать ребёнка: Федорова Пелагия Андреева

Рождение ребёнка
31.03.1892

Дочь: Матрена Луппова

Мать ребёнка: Федорова Пелагия Андреева

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 01.01.1893

Сын: Федоров Александр Луппов

Мать ребёнка: Федорова Пелагия Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
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