Федоров Лупп Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1850
Отец: Федоров Ефим
Рождение ребёнка
Около 01.01.1870
Мать ребёнка: Федорова Пелагия Андреева
Рождение ребёнка
Около 01.01.1880
Мать ребёнка: Федорова Пелагия Андреева
Рождение ребёнка
15.09.1883
Сын: Федоров Захар Луппов
Мать ребёнка: Федорова Пелагия Андреева
Рождение ребёнка
Около 01.01.1885
Дочь: Борисова Агафья Луппова
Мать ребёнка: Федорова Пелагия Андреева
Рождение ребёнка
24.09.1888
Дочь: Черных Любовь Луппова
Мать ребёнка: Федорова Пелагия Андреева
Рождение ребёнка
Около 01.01.1890
Дочь: Анна Луппова
Мать ребёнка: Федорова Пелагия Андреева
Рождение ребёнка
31.03.1892
Дочь: Матрена Луппова
Мать ребёнка: Федорова Пелагия Андреева
Рождение ребёнка
Около 01.01.1893
Мать ребёнка: Федорова Пелагия Андреева
Работа или профессия
Неизвестно