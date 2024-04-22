Ильин александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.79
Дочь: Алексеева ирина александровна
Мать ребёнка: Ильина лариса васильевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.06.1986
Дочь: Момотенко ольга александровна
Мать ребёнка: Ильина лариса васильевна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина лариса васильевна