Ильин александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1959

Пол

Мужской

Добавил:

Мз
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.79

Дочь: Алексеева ирина александровна

Мать ребёнка: Ильина лариса васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение
04.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1986

Дочь: Момотенко ольга александровна

Мать ребёнка: Ильина лариса васильевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина лариса васильевна

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