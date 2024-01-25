Ильина Волкова Тамара Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Волкова Тамара Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1973 г.р.
1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
20.06.1953

Отец: не указан

Мать: Волкова Зоя

Рождение ребёнка
12.05.1973

Сын: Ильин Евгений Леонидович

Отец ребёнка: Ильин Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
22.06.1974

Сын: Ильин Андрей Леонидович

Отец ребёнка: Ильин Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
20.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Леонид Михайлович

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