Ильина Волкова Тамара Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1953
Мать: Волкова Зоя
Рождение ребёнка
12.05.1973
Отец ребёнка: Ильин Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
22.06.1974
Отец ребёнка: Ильин Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
20.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Леонид Михайлович