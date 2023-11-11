Чепова (Чепова) Анастасия
Место рожденияBulgaria
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чепов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чепова) Богданка Толева
Отец ребёнка: Чепов Тольо
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чепов Тольо
Рождение ребёнка
16.12.1937
Сын: Чепов Димитър Толев
Отец ребёнка: Чепов Тольо
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно