Чепова (Чепова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепова (Чепова) Анастасия

Место рождения

Bulgaria

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чепов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чепова) Богданка Толева

Отец ребёнка: Чепов Тольо

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепов Тольо

Рождение ребёнка
16.12.1937

Сын: Чепов Димитър Толев

Отец ребёнка: Чепов Тольо

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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