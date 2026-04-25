Останина Любовь Геннадьевна
женский, родилась 27.12.1976, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьИльичева Галина Михайловна24.03.1942 г.р.
ОтецОстанин Геннадий Дмитриевич13.10.1938 г.р.
Супруги
Гайнидинов Константин Нуриманович28.08.1974 г.р.
Дети
Гайнидинова Александра Константиновна05.09.2002 г.р.
Гайнидинов Дмитрий Константинович29.03.2010 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1976
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.09.2002
Дочь: Гайнидинова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Гайнидинов Константин Нуриманович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
21.03.2003
Рождение ребёнка
29.03.2010
Сын: Гайнидинов Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Гайнидинов Константин Нуриманович
Рождение ребёнка
01.10.2011
Сын: Гайнидинов Николай Константинович
Отец ребёнка: Гайнидинов Константин Нуриманович