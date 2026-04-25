Останина Любовь Геннадьевна 27.12.1976 — найти родственников по фамилии на Familio

Останина Любовь Геннадьевна

Автор
ЛО
Останина Л.

женский, родилась 27.12.1976, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Ильичева Галина Михайловна24.03.1942 г.р.
Отец
Останин Геннадий Дмитриевич13.10.1938 г.р.
Супруги
Гайнидинов Константин Нуриманович28.08.1974 г.р.
Дети
Гайнидинова Александра Константиновна05.09.2002 г.р.
Гайнидинов Дмитрий Константинович29.03.2010 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1976

Отец: Останин Геннадий Дмитриевич

Мать: Ильичева Галина Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
05.09.2002

Дочь: Гайнидинова Александра Константиновна

Отец ребёнка: Гайнидинов Константин Нуриманович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
21.03.2003

Муж: Гайнидинов Константин Нуриманович

Рождение ребёнка
29.03.2010

Сын: Гайнидинов Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Гайнидинов Константин Нуриманович

Рождение ребёнка
01.10.2011

Сын: Гайнидинов Николай Константинович

Отец ребёнка: Гайнидинов Константин Нуриманович

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