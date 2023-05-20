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Мякеляев Трофим Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Мякеляев Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякеляева Агрипина Кирилловна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Мякеляев Максим Трофимович

Мать ребёнка: Мякеляева Агрипина Кирилловна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мякеляева Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Мякеляева Агрипина Кирилловна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мякеляева Акилина Трофимовна

Мать ребёнка: Мякеляева Агрипина Кирилловна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мякеляева Настасья Трофимовна

Мать ребёнка: Мякеляева Агрипина Кирилловна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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