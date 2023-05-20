Мякеляев Трофим Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: Мякеляев Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мякеляев Максим Трофимович
Мать ребёнка: Мякеляева Агрипина Кирилловна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мякеляева Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Мякеляева Агрипина Кирилловна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мякеляева Акилина Трофимовна
Мать ребёнка: Мякеляева Агрипина Кирилловна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мякеляева Настасья Трофимовна
Мать ребёнка: Мякеляева Агрипина Кирилловна
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно