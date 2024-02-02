Барышникова (Ванюшина) Татьяна Илинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышникова (Ванюшина) Татьяна Илинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1950

Сын: Барышников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Барышников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
21.02.1953

Сын: Барышников Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Барышников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
20.07.1956

Сын: Барышников Петр Николаевич

Отец ребёнка: Барышников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1958

Сын: Барышников Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Барышников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
26.04.1961

Сын: Барышников Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Барышников Николай Васильевич

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская
Рождение ребёнка
?.04.1963

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Барышников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышников Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Барышников Николай Васильевич

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