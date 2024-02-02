Барышникова (Ванюшина) Татьяна Илинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1950
Сын: Барышников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Барышников Николай Васильевич
Рождение ребёнка
21.02.1953
Сын: Барышников Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Барышников Николай Васильевич
Рождение ребёнка
20.07.1956
Сын: Барышников Петр Николаевич
Отец ребёнка: Барышников Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1958
Сын: Барышников Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Барышников Николай Васильевич
Рождение ребёнка
26.04.1961
Сын: Барышников Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Барышников Николай Васильевич
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская
Рождение ребёнка
?.04.1963
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Барышников Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барышников Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Барышников Николай Васильевич