Ильиных Евдоким Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1735
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Сын: Ильиных Филип Евдокимович
Мать ребёнка: (Ильиных) Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Мать ребёнка: (Ильиных) Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
До 1772
Дочь: Евдокимовна (Ильиных) Екатерина Медьякова
Мать ребёнка: (Ильиных) Пелагея Васильевна
Место жительства
23.02.1795 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область