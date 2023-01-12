Ильиных Евдоким Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Евдоким Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1735

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Сын: Ильиных Филип Евдокимович

Мать ребёнка: (Ильиных) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Ильиных Иван Евдокимович

Мать ребёнка: (Ильиных) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
До 1772

Дочь: Евдокимовна (Ильиных) Екатерина Медьякова

Мать ребёнка: (Ильиных) Пелагея Васильевна

Место жительства
23.02.1795 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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