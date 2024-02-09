Прикоп Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прикоп Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прикоп Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прикоп Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Прикоп Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прикоп Иван Васильевич

Мать ребёнка: Прикоп Мария

Рождение ребёнка
04.06.1924

Дочь: Бота (Прикоп) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Прикоп Мария

Смерть
Неизвестно

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