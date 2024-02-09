Прикоп Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прикоп Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прикоп Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прикоп Мария
Рождение ребёнка
04.06.1924
Дочь: Бота (Прикоп) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Прикоп Мария
Смерть
Неизвестно