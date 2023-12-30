Ушакова Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Клочкова Арина (Ариша) Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Петрович
Рождение ребёнка
22.07.1878
Дочь: Малова Хрестиния Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Ушаков Василий Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1885
Дочь: Ушакова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ушакова Фиона Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Петрович
Смерть
Неизвестно