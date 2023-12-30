Ушакова Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Клочкова Арина (Ариша) Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Петрович

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.07.1878

Дочь: Малова Хрестиния Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Петрович

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ушаков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Ушаков Василий Петрович

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.04.1885

Дочь: Ушакова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Петрович

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ушакова Фиона Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Петрович

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Петрович

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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