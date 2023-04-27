Перевезенцева (Бочнева) Галина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1978
Рождение ребёнка
12.01.2001
Сын: Лобанов Владислав Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.07.2003
Дочь: Лобанова Виктория Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
03.10.2009
Усть-Ваеньга, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область