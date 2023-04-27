Перевезенцева (Бочнева) Галина Анатольевна 21.07.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Перевезенцева (Бочнева) Галина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1978

Отец: Бочнев Анатолий Николаевич

Мать: Бочнева (Горочная) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
12.01.2001

Сын: Лобанов Владислав Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.07.2003

Дочь: Лобанова Виктория Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
03.10.2009

Муж: Перевезенцев Вадим Юрьевич

Усть-Ваеньга, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

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