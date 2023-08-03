Сапожников Борис (не точно)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865 ст.
Дочь: Шварц (Сапожникова) Софья (Шифра) Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Еврейка крестилась 25.06.1896 в 31 год В заявлении на приписку для воинской повинности в Иркутск из Верхнеудинска от 08.06.1916 Иосиф Давыдович написал, что ему 54 года, а его жене Софье Борисовне 51... Показать все
Смерть
Неизвестно