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Сапожников Борис (не точно)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865 ст.

Дочь: Шварц (Сапожникова) Софья (Шифра) Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Еврейка крестилась 25.06.1896 в 31 год В заявлении на приписку для воинской повинности в Иркутск из Верхнеудинска от 08.06.1916 Иосиф Давыдович написал, что ему 54 года, а его жене Софье Борисовне 51... Показать все
Смерть
Неизвестно

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