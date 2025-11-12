Аверкиев Михаил Алексеевич
мужской, родился 03.11.1871, Турмасово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
умер Неизвестно
ОтецАверкиев Алексей Иванович07.04.1843 г.р.
МатьАверкиева Екатерина Васильевна1845 г.р.
Супруги
Аверкиева Вера АлексеевнаОколо 1876 г.р.
Дети
Аверкиев Андрей Михайлович27.08.1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1871
Турмасово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1896
Сын: Аверкиев Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Аверкиева Вера Алексеевна
Турмасово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно