Аверкиев Михаил Алексеевич 03.11.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Аверкиев Михаил Алексеевич

Автор
АТ
Токаревских А.

мужской, родился 03.11.1871, Турмасово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

умер Неизвестно

Отец
Аверкиев Алексей Иванович07.04.1843 г.р.
Мать
Аверкиева Екатерина Васильевна1845 г.р.
Супруги
Аверкиева Вера АлексеевнаОколо 1876 г.р.
Дети
Аверкиев Андрей Михайлович27.08.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1871

Отец: Аверкиев Алексей Иванович

Мать: Аверкиева Екатерина Васильевна

Турмасово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверкиева Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аверкиева Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аверкиева Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аверкиева Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
27.08.1896

Сын: Аверкиев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Аверкиева Вера Алексеевна

Турмасово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.