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Гайнетдин Габдуллатиф углы

Место рождения

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Габдуллатиф Аиткул углы

Мать: Шамен

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бальзия Ишкильде кызы

Рождение ребёнка
1846

Сын: Бадретдин Гайнетдин углы

Мать ребёнка: Магрифа Абдулкарим кызы

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бибихаифа Гайнетдин кызы

Мать ребёнка: Бальзия Ишкильде кызы

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Хабибджамал Гайнетдин кызы

Мать ребёнка: Бальзия Ишкильде кызы

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Фарухҗамал Гайнетдин кызы

Мать ребёнка: Магрифа Абдулкарим кызы

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Низамуддин Гайнетдин углы

Мать ребёнка: Магрифа Абдулкарим кызы

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Бибигарифа Гайнетдин кызы

Мать ребёнка: Бальзия Ишкильде кызы

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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