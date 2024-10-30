Гайнетдин Габдуллатиф углы
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Габдуллатиф Аиткул углы
Мать: Шамен
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бальзия Ишкильде кызы
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Магрифа Абдулкарим кызы
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Бибихаифа Гайнетдин кызы
Мать ребёнка: Бальзия Ишкильде кызы
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Хабибджамал Гайнетдин кызы
Мать ребёнка: Бальзия Ишкильде кызы
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Фарухҗамал Гайнетдин кызы
Мать ребёнка: Магрифа Абдулкарим кызы
Рождение ребёнка
1856
Сын: Низамуддин Гайнетдин углы
Мать ребёнка: Магрифа Абдулкарим кызы
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Бибигарифа Гайнетдин кызы
Мать ребёнка: Бальзия Ишкильде кызы
Смерть
Неизвестно